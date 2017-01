Atac incredibil la adresa sotiei lui Reghe: "Impresarul anului a distrus 5 echipe si acum urmeaza Steaua!"

Ionel Ganea a lansat un atac neasteptat la adresa sotiei lui Reghecampf, Ana Maria Prodan.

Ganea o acuza pe Ana Maria Prodan ca ar fi distrus 5 echipe din Romania si avertizeaza ca Steaua risca acelasi lucru.

"Nu mai exista dorinta aia de a face peformanta. Si la Liga I sunt probleme foarte mari. Impresarul anului 2016 a distrus vreo cinci echipe si acum urmeaza si Steaua. Nu faci primavara cu doi jucatori."

"Hagi a construit de jos, cum se face casa. Nu a inceput dintr-o data sus. Rezultatele pe care el le are in momentul de fata sunt meritate. Daca as avea sustinere as face si eu la Fagaras. As pleca din Liga a III-a si as merge si eu incet-incet ca Hagi."

"In momentul de fata, jucatorii tineri nu sunt suficient de valorosi. Florin Cernat in tinerete nu a aratat mare lucru, el acum la final de cariera arata ce poate. Sunt jucatori care nu au meciuri in Liga I, cate are el in Liga Campionilor."

"Adi Mutu nu are experienta foarte mare in meseria pe care o are la Dinamo in momentul de fata, iar Andone este un antrenor cu experienta. Si finantatorul lor ar trebui sa linisteasca spiritele intre ei. Tot certandu-se asa, risca sa nu mai atinga obiectivul si pierde toata lumea, inclusiv patronul."

"La Liga a II-a, echipele abandoneaza pentru ca nu se vrea performanta. Patronii nu vor sa le faca jucatorilor contracte de munca.

"Eram in discutii cu Chiajna, dar presedintele de acolo are relatii cu impresarul anului 2016 si il reprezinta pe noul antrenor. Era normal sa il aduca pe el, nu puteau sa il aduca pe Ganea care vrea performanta.”, a declarat Ganea la Sport Total FM.