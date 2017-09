Atac DUR dupa episodul "Baaa, TAMPITULE, BAAAA!": "Ba, Bumbesculeee! Ba, fosta glorieee! Ce mai cauti pe banca unei echipe de fotbal in 2017?"

Dupa ce Talpan s-a chinuit prin tribunale si le-a pus pleasca marcii "Steaua" in brate, generalii fioroasei Armate Romane s-au impiedicat si s-au manjit cu ea pe fata.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Ceea ce trebuia sa fie iesirea din obscuritate a celui mai mare brand sportiv al Romaniei arata deocamdata ca o constructie temporara si improvizata, care este gandita de o generatie de antrenori scoliti cu bataia si injuratura si careia doar atasamentul si coregrafiile ultrasilor stelisti le mai spala imaginea.

Clubul este condus de Cristian Petrea, comandantul despre care Talpan spunea ca i-a pus bete in roate si ca face abuz in serviciu, iar subalternii lui sunt o pleiada de fosti jucatori ai Stelei din anii de glorie ai clubului - Marius Lacatus, Adrian Bumbescu, Stefan Iovan si Ion Ion (pentru echipa de seniori), plus Florea Voinea, Teo Anghelini, Vasile Aelenei, Lajos Satmareanu si Radu Troi (pentru echipele de juniori).

E clar ca nimeni nu le poate pune la indoiala realizarile ca sportivi, dar lasand la o parte carierele si performantele lor ca fotbalisti, probabil ca atragerea lor in proiect din postura de antrenori nu este in masura sa asigure fanii Stelei ca s-a pornit pe drumul corect, din moment ce fac parte dintr-o generatie de antrenori blamata pentru lipsa de implicare si profesionalism, careia i-a fost reprosata, de asemenea, mereu lipsa de tact si pedagogie. Pare varianta "The Expendables" pentru Steaua, chemarea "fostelor glorii" care sa salveze situatia la noul club, in conditiile in care multi par sa fie ei salvati de noua Steaua din valurile vietii.

Daca in cazul lui Lacatus trecem peste ceea ce psihologii ar putea crede ca erau episoade de "tulburare exploziva intermitenta" si care au facut numeroase victime pe terenul de joc (Vasile Ardeleanu, Jose Antonio Camacho, Budimir Vujacic etc.), unii sunt curiosi sa afle ce l-a recomandat ca sa i se dea pe mana responsabilitatea renasterii sectiei de fotbal a CSA Steaua, in afara unei functii onorifice, deoarece nu a mai antrenat la acest nivel, nu a parut niciodata sa favorizeze promovarea tinerilor jucatori, mandatele sale de antrenor s-au terminat mai mereu abrupt, iar scoutingul de 1 an de zile pentru racolarea de fotbalisti pentru noua echipa a avut ca rezultat cumpararea "angro" a 20 de juniori de la Academia Regal Sport, contra sumei de 30.000 de euro.

Ion Ion pare o enigma impachetata intr-un mister. Fostul talentat mijlocas a castigat 2 titluri de campion cu Steaua la finalul anilor ’70, iar ca antrenor a pregatit mai multe echipe din tarile arabe (Oman, Bahrain, EAU si Qatar), dar la prezentarea oficiala el a parut ca s-a rupt cu greu de rutina de pensionar, dupa o cariera cu multe sacrificii si multa alergatura.



Stefan Iovan a fost in cariera sa de antrenor mai mult in postura de "remorca" pentru utilaje mai serioase. In 2014, presa si FRF l-au acuzat ca ar fost demis de la nationala U19 pentru ca "ar fi facut selectia pe pile", iar printre povestile lui de viata reprezentative sunt cele in care a condus 17 ani fara permis si cea care spune ca a baut doua saptamani cu Bumbescu dupa ce Steaua a castigat Cupa Campionilor. El a lucrat in mai multe locuri, mai ales ca antrenor secund, fara sa isi puna amprenta in mod semnificativ pe undeva.

Cazul lui Bumbescu este poate reprezentativ pentru noul colectiv tehnic al CSA Steaua. Acest Tamas al anilor ’80, mai putin plimbat prin lume, cu un discurs mai opintit, cu alura de miner si cu grad militar, dar fara nevasta instructor de fitness, despre care Becali spunea ca "venea la palat si cersea 2.000 de euro si pe urma mi-a furat juniorii", s-a remarcat in mod negativ, miercuri seara, la meciul juniorilor U17 dintre Academia Hagi si CSA Steaua, castigat de primii cu 9-0. In loc sa le dea indicatii demne de experienta sa de fost castigator de Cupa Campionilor Europeni, Bumbescu si-a injurat si jignit jucatorii in mod repetat pe durata intregii partide, cele mai dese recomandari pentru imbunatatirea jocului elevilor sai fiind "Ba, Aline! Ba, Prostule!", "baaa!", "iesi, ba!", "i-a uite-l p-ala, ba!", "tampituleee!" si "prostuleeee!". Daca Bumbescu a fost adus sa ii ofere "Adevaratei Steaua" know-how-ul acumulat in cariera de antrenor, care se intinde pe 20 de ani, si doar atat a fost in stare sa le transmita jucatorilor, ne putem da seama de pe acum de viitorul acestui proiect anuntat cu surle si trambite...