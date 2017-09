Atac dur al lui Cornel Dinu: "Din lac in put! Contra a adus numai nenorociri la Dinamo!" Ce spune despre Mutu

Dinu i-a criticat dur pe jucatorii straini adusi la Dinamo de Cosmin Contra si Adi Mutu.

Cornel Dinu a avut un interviu extrem de dur la adresa lui Cosmin Contra si Adrian Mutu. A criticat toata strategia avuta in acest an: "Nu doar transferurile, ci si indepartarea unor jucatori. S-a renuntat la tot ce a fost bun, la Busuladzici, Palici si Nistor. De ce au fost indepartati condamnabil Mihai Popescu, Olteanu, Bumba, Manole, Tarcoveanu sau Daniel Popa, toti tineri de viitor? Pentru straini de mana a doua.



Noroc cu presedintele Negoita care intr-un tarziu la impus pe Costache la echipa. Copilul este un talent incontestabil ca si ceilalti amintiti. Au fost adusi straini aflati inca in covalescenta, expirati si jalnici pe teren. Katsikas este lent chiar si pentru sirtaki. Salomao nu dribleaza pe nimeni si nu alearga nici macar ca o trotineta, ci ca o tricicleta a copilariei. Face trei pasi stanga, trei pasi dreapta. L-au adus si pe nocturnul Albin cu toate ca ii stiau foarte bine viata.Bokila are o stare fizica nici macar de infirmerie, ci mai aproape de reanimare dupa spusele celor de la Cluj, nu degeaba l-au cedat atat de usor. Ar mai fi si Nascimento care este doar un jucator de fotbal in sala. Cel mai dureros este ca in felul acesta au pus si foc in vestiar. Le-au oferit acestor epava contracte sfidatoare: romanii abia castiga cateva mii, clubistul Albin a luat direct 15.000 de euro pe luna. Se vede ca Mutu si Contra sunt mana in mana si fac parte din nou categorie de asa-zisi experti" i-a criticat dur Cornel Dinu intr-un interviu pentru Gazeta.

Dinu crede ca alegerea lui Cosmin Contra pentru postul de selectioner este cea mai proasta varianta: "Trecutul dinamovist al lui Contra este prea scurt ca sa-si domoleasca instinctele, la fel ca si in cazul lui Mutu. A jucat la noi vreo 10 luni iar titular a fost doar din august 2000 pana la sfarsitul lui octombrie in acelasi an. Halal dinamovisti.



Din lac in put la nationala. Nu e posibil sa fii promovat pe tronul antrenoratului dupa ce ai stat in jiltul unui club de marca unde ai adus in final numai nenorociri" a mai spus Cornel Dinu.