Astra nu-si permite salariul lui Budescu! Mijlocasul e asteptat sa schimbe cantonamentul! Unde e asteptat

Budescu a batut degeaba drumul pana in Cipru! Astra i-a transmis ca n-are de unde sa-i plateasca salariul urias pe care-l cere! Reghecampf se poate trezi in orice clipa cu Budescu in Turcia.

800 de mii de euro ii da Becali lui Budescu, ca sa vina la Steaua. 400 de mii de euro la semnatura si tot atat - salariu pe 2 ani!

"Nu stiu daca nu este un moft al patronului sa il aduca pentru ca teoretic pozitiile in ofesiva sunt acoperite!", spune Edi Iordanescu.

"Eu nu stiu unde vor juca toti acesti jucatori pe care Steaua ii transfera! Eu stiu ca Steaua, in tur, a avut probleme pe linia de fund!", spune Marica.



Reghe s-a speriat cand l-a urcat pe cantar pe Bizon. Are kilograme in plus si face antrenament separat de stelisti, la sala, ca sa scape de ele.

Reghe a mai primit si vesti bune: Tanase revine mai repede. Poate juca la jumatatea lui februarie.

Stelistii au fugit de frigul din Romania, dar se imbraca gros si in Turcia, unde vantul bate tare toata ziua. Reghe a stat cu gura pe jucatori la antrenament.