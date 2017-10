Astra nu are nicio emotie dupa meciul cu Sepsi: "Am stat ca fraierii in bezna! Orice alta decizie e in contradictie cu regulamentul"

Edi Iordanescu, antrenorul Astrei, este sigur ca va castiga meciul cu Sepsi cu masa verde. Meciul de la Brasov s-a oprit de doua ori din cauza nocturnei.

Antrenorul echipei giurgiuvene a declarat ca nu i se pare normal ce s-a intamplat la partida de aseara. Nimeni nu i-a informat pe el si pe jucatorii sai ca nocturna a picat a doua oara, iar pauza se va prelungi.

In opinia lui Iordanescu jr, orice alt verdict cu exceptia celui favorabil echipei sale ar reprezenta o incalcare flagranta a regulamentului.

"Arbitrii erau la vestiare, echipa gazda la fel. Noi stateam ca fraierii in bezna, pe teren, pentru ca nimeni nu ne-a comunicat nimic. Noi am iesit regulamentar dupa 15 minute. A fost o pauza care a durat 25 de minute, in loc de 15. Trebuia oprit meciul.

Orice alta decizie cu exceptia castigarii meciului la masa verde este in contradictie cu regulamentul", a declarat Edi Iordanescu la ProX.