Astra incheie cu victorie cantonamentul din Cipru! Sumudica asteapta meciurile oficiale: "O sa fim bine"

Astra i-a invins pe rusii de la Ural cu 1-0.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Dupa ce a invins acelasi adversar, in prima parte a cantonamentului, cu 4-2, acum, Astra s-a impus cu 1-0, prin golul marcat de Alexandru Stan, reusita venita imediat dupa pauza, dintr-o pasa a lui Daniel Niculae.

Primul unsprezece trimis in teren a fost urmatorul: Lung – Geraldo, Sapunaru, Fabricio – Stan, Seto, Teixeira, J. Morais – Ionita, D. Niculae, Budescu. Dupa pauza au mai intrat: Belu, Nicoara, Lovin, Florea, Oros, Balaure, Boubacar.

"Am incheiat cu bine acest stagiu, unul reusit, consider eu, iar pana la meciul cu Targu Mures, primul oficial, de vinerea viitoare, vom mai pune la punct anumite lucruri. Au intervenit si cateva probleme medicale, Dandea si Vali Gheorghe au plecat deja in tara, Bus si Boudjemaa au fost menajati la acest joc, din cauza unor probleme musculare, dar eu cred ca vom ajunge bine la meciurile oficiale, luna februarie fiind una de foc pentru noi, cu 4-5 jocuri decisive in campionat, ca sa prindem play-off-ul, plus sa obtinem maxim, din dubla cu Genk", a declarat Marius Sumudica.



Pana miercuri, cand este programata revenirea in tara, in perspectiva jocului de vineri, cu ASA Targu Mures, antrenorul Marius Sumudica va continua programul de antrenamente din Limassol.