Astra e prima echipa care face un transfer OFICIAL! Fosta campioana l-a prezentat pe Mrzljak

Clubul Astra Giurgiu a anuntat pe site-ul oficial ca a obtinut serviciile mijlocasului croat Filip Mrzljak pentru urmatoarele doua sezoane.

"in perspectiva sezonului viitor, clubul nostru a realizat primul transfer «extern», dupa ce Alexandru Stan a semnat prelungirea contractului cu Astra. Astazi, croatul Filip Mrzljak, mijlocas central nascut in 1993 a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane cu clubul nostru", se arata pe site-ul gruparii giurgiuvene.

Mrzljak, jucator format la clubul Dinamo Zagreb, a mai evoluat in Romania la Pandurii Targu Jiu. "O scurta perioada el s-a aflat si in curtea Astrei, acum doi ani si jumatate, efectuand chiar un cantonament sub comanda lui Oleg Protasov!", mentioneaza Astra Giurgiu.