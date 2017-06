Astra, BARIERA pentru Sapunaru! Ce se intampla cu jucatorul dupa oferta de la Kayserispor

Edi Iordanescu vrea sa-l pastreze cu orice pret pe Sapunaru la Giurgiu.

Antrenorul Astrei e convins ca fundasul va avea oferte si in iarna. Isi propune sa-l pastreze cel putin pana la finalul anului in lot.

"Imi doresc sa ramana Sapunaru. Mai poate juca 3 ani fara probleme. Nu e ultimul tren pentru el, va mai avea posibilitati. In iarna intra in ultimele 6 luni de contract si atunci vedem daca putem sa-l lasam sau nu. Deocamdata imi doresc foarte tare sa continue. E un fotbalist capital, reprezinta foarte mult pentru grupul asta si in teren, si in afara lui. Sper ca s-au inchis plecarile. Avem un statut si daca va veni o oferta foarte mare pe care sa nu o putem refuza, o luam in calcul",a spus Iordanescu pentru Dolce Sport.