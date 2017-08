Astra a facut un transfer inaintea partidei cu Steaua! Camerunez de nationala pentru Iordanescu Jr.

Astra Giurgiu continua transferurile.

Astra l-a adus pe camerunezul Abang inaintea partidei cu Steaua din etapa a sasea a Ligii I.

"Bertrand Anatole Abang – un atacant camerunez nascut in 6 iulie 1996, care la doar 21 de ani are si 6 selectii in Nationala ”Leilor” - a semnat cu echipa noastra, acesta venind sub forma de imprumut, pentru un sezon (cu optiune de cumparare din partea echipei noastre) de la clubul american din MLS -New York Red Bulls.

Abang a evoluat si in Europa in Finlanda si Danemarca, la cluburile SJK, respectiv Hobro.

Acesta a intrat deja in programul echipei, in asteptarea momentului debutului in tricoul Astrei", scrie site-ul Astrei.

Astra e pe locul 4, cu 10 puncte in 5 etape in acest sezon.