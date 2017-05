Astea sunt COTELE pentru titlu in sezonul viitor! Surpriza URIASA dupa victoria Viitorului. Cat are Steaua

Casele de pariuri care opereaza in Romania ii tenteaza deja pe fani cu pariuri pentru sezonul viitor din Liga 1!

Chiar daca a pierdut titlul, Steaua ramane principala favorita in opinia bookmakerilor. Echipa lui Becali are cota 2,5 ca va iesi campioana. A doua clasata in topul cotelor, Viitorul, ii poate aduce dublu fata de Steaua unui parior. Dinamo e a 3-a, cu cota 6, in timp ce Astra e pe 4, cu cota 8. Revolutia anuntata la CSU Craiova nu-i impresioneaza pe bookmakeri. Oltenii au cota 12 ca vor iesi campioni. O surpriza gen Botosani, Gaz Metan, Poli Iasi sau Voluntari inseamna o investitie cu return urias!



Cotele pentru castigarea campionatului

Steaua 2,5

Viitorul 5

Dinamo 6

Astra 8

CSU Craiova 12

CFR 12

Botosani 35

Gaz Metan Medias 35

CSM Poli Iasi 50

CS Voluntari 50