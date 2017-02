"Asta trebuie sa fie viitorul fotbalului!" Cuvintele uriase ale lui Daum pentru Hagi dupa un an de vis  

Daum il lauda pe Hagi pentru ceea ce a reusit sa faca la Viitorul.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal!16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco!

Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, germanul Christoph Daum, a cerut cluburilor din Romania sa investeasca masiv in jucatorii tineri, deoarece acest lucru va aduce beneficii fotbalului romanesc, atat la nivel de club, cat si la echipele nationale.

"Asa functioneaza fotbalul romanesc: investeste in jucatorii tineri, in jucatorii talentati. Le-as cere tuturor sa construiasca un departament juvenil puternic, pentru a avea si mai multi jucatori talentati. Hagi face asta la Viitorul si este rasplatit. Acesta trebuie sa fie viitorul fotbalului romanesc, sa existe investitii mai mari in dezvoltarea jucatorilor tineri. Va fi bine pentru imaginea fotbalului romanesc, pentru fiecare echipa, pentru fiecare nationala, nu doar pentru nationala de seniori. Cheia este sa investesti intr-un departament juvenil excelent si, daca ma intrebati pe mine, as spune fiecarui club de prima liga: trebuie sa ai un departament juvenil cu infrastructura, cu terenuri bune, antrenori buni, pentru ca acesta este drumul pe care fotbalul romanesc trebuie sa mearga", a afirmat Daum intr-un interviu acordat FRF TV.

"Accept si inteleg ca transferam si jucatori din alte tari, dar obiectivul principal trebuie sa fie acela de a ne pasa mai mult de jucatorii tineri. Romania a avut tot timpul jucatori tineri fantastici. Daca ne uitam la jucatorii din Generatia de Aur, ei au crescut aici, in centre de juniori. in regula, atunci era sistemul comunist, iar dupa aceea au disparut (centrele, n. red.), dar trebuie sa realizam avantajele pe care le-ar aduce aceste departamente juvenile, uitandu-ne la ce aveam acum 20 de ani", a mentionat Daum.

"Hagi actioneaza foarte bine si sper ca si altii sa-i urmeze exemplul, asa cum facem si noi la federatie, actionam prin Centrele de Excelenta, prin care transmitem un mesaj clar tuturor cluburilor, societatii. Federatiei Romane de Fotbal ii pasa de fotbal, de viitorul tinerilor fotbalisti", a subliniat selectionerul echipei nationale.

Daum a fost in Antalya pentru a urmari echipele romanesti in pregatiri si a comentat experienta sa: "A fost fantastic sa intalnesc antrenorii, managerii, sa punem bazele unei relatii bune, chiar si cu Prunea (presedintele CSM Poli Iasi) am avut o discutie lunga, sa ai contact cu jucatorii de nationala, sa ii vezi la lucru, nu doar in partidele amicale, ci si la antrenamente, sa primesti feedback".

Tehnicianul german crede ca echipele mai au nevoie de timp pentru a dobandi un ritm de joc, cu atat mai mult cu cat sunt probleme cu terenurile din cauza conditiilor meteorologice.

"Legat de startul campionatului, dupa un presezon e nevoie de cateva meciuri pentru a avea ritm. intampinam dificultati ce tin de conditiile meteorologice, starea gazonului afecteaza stilul de joc, este dificil sa arati cel mai bun nivel de joc. stim ca toate echipele s-au antrenat foarte bine, s-au descurcat foarte bine in meciurile amicale si o vor face din ce in ce mai bine", a spus Daum.

"Am o relatie bazata pe respect, o relatie deschisa cu antrenorii internationalilor romani, stim ca avem nevoie de ei, pentru ca antreneaza jucatorii de nationala, suntem impreuna. E important sa fim uniti, sa avem respect pentru fiecare, pentru munca, deoarece suntem intr-o situatie similara, chiar daca eu sunt antrenor al unei echipe nationale. Trebuie sa rezolvam lucruri similare, nu doar pentru a avea succes, pentru dezvoltarea infrastructurii si pentru a avea un nivel inalt de performanta", a marturisit Daum.

Daum a comentat si transferurile internationalilor la cluburi din strainatate in aceasta iarna.

"Jucatorii au nevoie de timp pentru a se adapta la noile cluburi, la o noua tara, limba, trebuie sa le oferim timp. Fiecare jucator a facut un pas inainte in cariera. Sunt fericit pentru jucatori, pentru cluburi, este o situatie din care toti au de castigat", a mentionat Christoph Daum.