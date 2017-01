Asta e planul pentru salvarea Petrolului? Fuziune cu Astra, campioana se muta la Ploiesti

Cu un stadion nou si o comunitate de suporteri speciala, Petrolul se zbate intre viata si moarte, in Liga a 4-a.

Fuziune intre Astra si Petrolul? Vivi Rachita, consilier pe probleme de sport in cadrul Primariei Ploiesti, spune ca e chiar o idee buna si ii va propune asta lui Ioan Niculae.

Invitat in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, Rachita a explicat ca Astra este de fapt o echipa inventata de suporterii Petrolului.

"Poate ca asta ar fi si solutia ca la Ploiesti sa mai fie fotbal la nivel de performanta."

"Domnul Niculae e printre bogatii Romaniei, chiar si cu problemele pe care le are. A demonstrat ca poate tine o echipa si o poate face campioana."

"Astra de acum este proiectul suporterilor petrolisti din 2007."

"Proiectul se numea "Petrolul nostru". Echipa veche a Petrolului juca pe la Moreni. Suporterii petrolisti au iesit in strada, au strans 25.000 de semnaturi care au fost depuse in cadrul Consiliului Local. Primarul de atunci a facut un parteneriat public-privat, 50%-50%. Partea privata era domnul Niculae."

"CSM FC Ploiesti e actuala Astra"



"S-a plecat cu un proiect care s-a numit CSM FC Ploiesti, actuala Astra. Din Liga a 3-a l-am luat. Am facut trialuri sa luam jucatori. La trialuri a venit si Takayuki, Mihalache, care mai joaca si acum in Liga I, la Iasi, si multi altii."

"Am plecat din Liga a 3-a si am ajuns pana in Liga I. Apoi au aparut niste probleme, domnul Niculae s-a suparat, a luat echipa si a mutat-o la Giurgiu. Asta a fost, cronologic, ce s-a intamplat."

"Apoi noi am plecat cu proiectul din 2009-2012, "Petrolul Adevarat", cu promovarea, cu stadionul, cu acea Cupa, si acum cu falimentul."

"Astra a rezistat si este ce e acum pentru ca a avut un patron dispus sa investeasca in fotbal.", a spus Rachita la Sport.ro.

Vivi Rachita si-a deschis o academie de fotbal in Ploiesti - Petrosport - impreuna cu un om de afaceri. Academia este 100% privata si are in acest moment 170 de juniori, la toate categoriile de varsta.



"Asta e singura sansa pentru fotbalul romanesc. Avem modelul lui Hagi, pe asta trebuie sa il urmam", a mai spus Rachita la Ora Exacta in Sport.