Asta e planul lui Becali. Mai are 4 transferuri de facut si echipa e completa. Cum arata primul 11 pentru 2017

Becali a reusit oficial 2 transferuri.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Steaua i-a transferat in aceasta pauza competitionala pe Alibec si Gnohere, acoperindu-si astfel postul de atacant. Problemele continua insa pentru stelisti in aparare, acolo unde nu au un fundas dreapta de meserie in lot, iar in centru stau in doi fundasi, Tosca si Tamas, plus un mijlocas reprofilat, Moke.

Becali a semnat cu Morais insa incearca sa il convinga pe Niculae de la Astra sa il lase pe jucator la Steaua din aceasta iarna. Lucrurile s-ar schimba dramatic in aparare pentru Steaua acolo unde Momcilovic ar trece pe dreapta, mutare anuntata de Becali si confirmata de Reghecampf, iar Morais ar juca in stanga.

In centrul defensivei Steaua vrea un alt fundas central langa Tamas, Balasa fiind foarte aproape sa fie adus imprumut de la Roma. De asemenea, Steaua il mai vrea pe Celeban insa Slask nu il lasa sa plece gratis.

Il oferta facuta pentru Morais, Becali l-a mai inclus si pe Teixeira, acesta urmand sa joace alaturi de Pintilii la mijloc.

De asemenea, Steaua se bate cu Steaua Rosie pentru Budescu.

Planul lui Becali pentru 2017:

Nita - Momcilovic, Balasa/Celeban, Tamas, Morais - Pintilii, Teixeira - Popa, Budescu, De Amorim - Alibec/Gnohere