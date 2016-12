Asta e planul de rezerva al lui Becali daca Armata da cu tunul in fotbal! Unde merg toti jucatorii Stelei

Gigi Becali ia in calcul si varianta in care 2017 va aduce apocalipsa la Steaua. "Daca CSA castiga procesul prin care ne cere 37 de milioane de euro despagubiri, intram in faliment."

Patronul Stelei si-a facut planul de rezerva. In prima faza, vrea sa preia o echipa de Liga a 3-a, unde sa legitimeze jucatorii.

"Ma gandesc sa cumpar o echipa de Liga a 3-a si sa ma coste 200.000 de euro pe an. Voi trece pe ea toti jucatorii pe care ii voi cumpara de acum inainte si doar o sa-i imprumut la Steaua."

In situatia falimentului, Becali ar ramane cu jucatorii si s-ar putea duce a doua zi la un alt club de Liga I. FC Voluntari este cea mai probabila varianta. Dumitru Dragomir e convins ca asta e planul perfect.

"Sa se duca la Voluntari, sa preia echipa. El a gresit cu numele echipei, trebuia sa puna Fotbal Club Star Bucuresti si era perfect... FCSB, Fotbal Club Star Bucuresti, tot Steaua era".

Gica Popescu: Dialog nu o echipa noua!

Gica Popescu nu crede in solutia Armatei de a infiinta o noua echipa de fotbal. Fostul capitan al nationalei spune ca cea mai buna varianta ar fi cea a unui dialog intre cele doua parti aflate in razboi de mai bine de doi ani, CSA si Gigi Becali.

Disparitia Stelei ar fi o aberatie, e de parere Popescu.

"Cred ca cea mai buna solutie ar fi dialogul. Pentru ambele parti. Nu cred ca CSA-ul ar avea foarte mult de castigat daca Steaua lui Becali s-ar desfiinta."

"Solutia, din punctul meu de vedere, ar fi aceea ca ambele parti sa se aseze la masa si sa se ajunga la un consens."

"Daca dispare Steaua? Cred ca lucrurile vor merge inainte, cum au mers si fara Rapid, insa nu este normal ce se intampla. Nu este normal ca echipele de traditie din fotbalul nostru sa dispara."

"Viitorul in Champions League? E un vis aproape imposibil, daca ma intrebati pe mine", a spus Popescu intr-un interviu pentru ProTV.