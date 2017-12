"Asta e Dinamo! Cea mai buna repriza de cand sunt aici!" Miriuta, convins de calificarea in playoff: "Nu ne uitam la altii!"

Dinamo 2-0 Voluntari / Vasile Miriuta e in sfarsit multumit de elevii sai, insa doar pentru jocul din prima repriza.

Chiar daca a castigat, Miriuta isi baga jucatorii in sedinta. S-au relaxat in repriza a doua, iar Dinamo nu a mai impresionat. Cu un punct in spatele Astrei, Dinamo viseaza acum sa bata la Timisoara si sa termine anul pe loc de playoff.



"Victorie meritata, felicit jucatorii pentru prima repriza, am facut cea mai buna repriza de cand sunt eu la DInamo. In repriza a doua nu am mai fost agresivi, ne-am realxat si sunt suparta din cauza asta. Maine o sa-i cert pe unii dintre ei. Asta e Dinamo pe care il dorim cu totii, cel din prima repriza! Pe toti ii cert, le-am zis de la pauza ca incepem de la 0-0 repriza. Ne-am relaxat si nu sunt multumit.

Am stat de vorba cu Niculescu pe aici, el a baut cafea, eu nu beau cafea la meciuri, imi sare inima.

Oliva s-a antrenat bine, dar a fost decizia mea ca sa joace May in locul sau. Avem meci greu la Timisoara, mai ales ca avem absente in linia de fund. Se castiga greu acolo, au echipa buna, antrenor bun. Daca vom fi cu gandul la vacanta vom avea probleme. Sper sa-i motivez pe baieti si sa castigam. Nu stiu cand a aratat terenul bine ultima data la Timisoara, stiu si de cand jucam la CFR, parca jucam pe ogor.

Nu ma intereseaza ce fac cei din fata noastra, suntem la mana noastra. Noi trebuie sa ne castigam jocurile si o sa fim in playoff. Am incredere in Rivaldinho, o sa marcheze pana la urma, sunt sigur", a spus Miriuta.