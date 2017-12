Asta e Craiova DE-VIS! Prima reactie a lui Mangia si ce a spus cand a fost intrebat de Andrei Ivan

Craiova a invins Viitorul cu 3-1 si e peste Steaua in clasament, cel putin pentru 24 de ore.

Devis Mangia: "In prima repriza am primit gol intr-un moment in care noi eram la conducerea jocului. Dar apoi am fost capabili sa intoarcem jocul in favoarea noastra."

"Cand primesti gol pe final de repriza, risti sa fii demoralizat. Dar am intrat foarte bine in repriza a doua."

"Le-am spus baietilor la pauza sa ramana calmi, si ca putem sa castigam meciul asta."

"Trebuie sa ramanem concentrati, sa ne castigam toate partidele. Nu putem sa vorbim acum despre playoff."

"Despre arbitraj nu vreau sa vorbesc, nu vorbesc niciodata."

"Ivan? Nu ma gandesc decat la urmatoarele doua partide. Apoi vom vorbi cu cei din conducere si vedem ce e de facut in perioada de mercato. Ivan nu este jucatorul meu, eu vorbesc doar de jucatorii mei. Nu vorbesc despre jucatorii altor echipe, cum nu vorbesc nici despre arbitri." (DigiSport)