ASTA e clubul care ofera 3 milioane de euro pentru Coman! Vor sa-l ia la echipa a doua si sa plateasca in rate

Steaua l-a ratat pe Nedelcu, insa Gigi Becali inca mai spera sa-l ia pe Florinel Coman.

Becali nu renunta la jucatorii lui Hagi. A fost aproape sa-l ia pe Nedelcu, insa mijlocasul s-a razgandit in ultima clipa si a anuntat ca prefera sa ramana la Viitorul daca nu isi va gasi un contract in strainatate.

Pentru Florinel Coman, Becali a oferit deja pe loc 2 milioane de euro si un procent dintr-un transfer viitor.

Tot Becali a dezvaluit insa ca exista o oferta mai buna pentru Coman din strainatate, insa Hagi nu e incantat de ea. Presa din Portugalia scrie ca este vorba despre Benfica, cea care ofera 3 milioane de euro in rate de cate un milion de euro pe an, iar jucatorul ar urma sa ajunga la echipa a doua, scrie Record.

Coman e inca in vacanta si va lua o decizie in privinta viitorului sau in urmatoarele zile. E asteptat la antrenamentele Viitorului din Slovenia pe 1 iulie.