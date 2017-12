Asta ar fi mutarea iernii la Dinamo! Un jucator important e gata sa revina: "Mai am multe de aratat in fotbal!"

Un jucator important in ultimele doua sezoane la Dinamo s-ar putea intoarce in Stefan cel Mare.

Plecat la inceputul lunii septembrie in Belgia, la Mouscron, echipa lui Mircea Rednic, Antun Palici spune ca e gata sa revina in Stefan cel Mare.

Sunt sanse mari ca mijlocasul croat sa ramana liber de contract in aceasta iarna.

"Dinamo este o varianta, as putea sa ma intorc in aceasta iarna. Iau in considerare orice varianta, vreau sa fie totul clar in ceea ce ma priveste pana in primele zile din ianuarie."

"Nu sunt accidentat, am avut o mica problema in noiembrie, dar acum totul este in regula, pot sa ma antrenez si sa joc. De-abia astept sa revin in circuit, mai am multe de demonstrat in fotbal", a spus Palici pentru Gazeta Sporturilor.

Palici a fost un jucator important in ultimele doua sezoane la Dinamo, purtand de multe ori si banderola de capitan. La Mouscron, Palici nu a jucat decat 86 de minute, ultimul meci bifat fiind tocmai in luna septembrie.

Antun Palici are 29 de ani si joaca pe postul de mijlocas central.