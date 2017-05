Asta ar fi BOMBA verii in Romania: Hagi, inapoi la Galata? Ce antrenor de TITLU de la Steaua ii poate lua locul

Bomba - Hagi il poate pune antrenor in locul sau la Viitorul pe Galca! Hagi e tentat sa mearga la Galatasaray pentru a 3-a oara. Turcii ii ofera un salariu urias.

,5 milioane de euro pe an e salariul oferit lui Hagi ca sa ia titlul si in Turcia, cu Galatasaray. Hagi merge cu Popescu la Istanbul si poate ramane acolo.



Daca semneaza cu Galatasaray, Hagi vrea sa-l puna pe Galca in locul sau la Viitorul. Galca i-a adus Stelei ultimul titlu, in 2015, si a fost la petrecerea de titlu a Viitorului. Hagi vrea sa-l ia cu el la Galatasaray si pe Mbappe de Romania. Pe Coman il vor si stelistii.