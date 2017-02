"Aseara am vorbit cu domnul Niculae, mi s-a zis sa-l sun". Dezvaluirea facuta de Sumudica inaintea returului cu Genk

Genk - Astra, meciul decisiv pentru calificarea in optimile UEFA Europa League, e joi seara, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV!

Marius Sumudica si jucatorii Astrei se pregatesc pentru deplasarea de la Genk. Astra va pleca in Belgia pentru returul din saisprezecimile UEFA Europa League, dupa ce in meciul tur a remizat, la Giurgiu, scor 2-2.

Giurgiuvenii se declara increzatori inaintea partidei de joi seara, chiar daca sunt constienti ca sarcina nu va fi una usoara.

Sumudica a vorbit intr-un scurt interviu acordat in aceasta dimineata, dupa antrenamentul echipei. Acesta a dezvaluit ca relatiile din interiorul clubului s-au imbunatatit si ele in ultimele zile si ca a avut chiar o conversatie telefonica cu Ioan Niculae.

"Este un meci de totul sau nimic. E clar ca trebuie sa castigam sau sa facem egal cu cel putin doua goluri marcate. Deci trebuie sa mergem si sa marcam.

Nu mi s-a parut asa o mare diferenta de valoare in tur, dar, intr-adevar, e greu dupa un 2-2. Trebuie sa credem.

Nu mai avem ce sa pierdem, vom juca, vom face presing, vom incerca sa recuperam mingea aproape de careul lor.

Nu sunt probleme de lot, vor reveni si Boubacar, si Lovin.

Voi incerca sa vorbesc cu baietii, sa le dau starea de entuziasm, de agresivitate, de nebunie. Ne asteptam sa fie un public numeros acolo, dar ne place sa jucam cu public. Si la Londra am jucat cu 50 de mii de oameni in tribune si i-am redus la tacere la final.

Mergem sa jucam pentru toti romanii. Jucam pentru noi, pentru familiile noastre, dar si pentru toti cei care ne sustin.

Cred ca vom marca acolo, dar important este sa nu luam gol. Victoria cu Viitorul este deosebit de importanta, pentru ca ne da si moral. Apoi, avem continuitate si asta e important, pentru ca avem 5 victorii la rand.

Nu e meciul vietii pentru mine. Cred ca meciurile vietii ar fi in Play Off, pentru ca vreau sa redevenim ce am fost, sa luam un nou titlu. As vrea sa mai las ceva in urma mea.

Aseara am avut si o convorbire telefonica cu patronul, cu domnul Niculae. Mi s-a transmis sa il sun si l-am sunat. Se bucura pentru rezultate, stiam ca va reveni la ceea ce inseamna dorinta de a invinge. El este un invingator. Stiti ca eu nu sunt genul de om care sa perie, dar asa este. L-am rugat sa vina joi la Genk, alaturi de echipa, si mi-a promis ca o va face. Cred ca relatiile trebuie sa revina la normal si sa vaslim in aceeasi directie.

Cu toata stima pentru celelalte echipe, valoare individuala si colectiva precum cea a Astrei nu exista la alt club din Liga I.

Singur nu pot face multe, dar impreuna cu Dani Coman, cu domnul Buduru si cu domnul Niculae suntem foarte puternici", a spus Marius Sumudica.

