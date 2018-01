Lui Gnohere i-a priit vacanta de sarbatori. :)

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Bizonul a pus cateva kilograme in cele 3 saptamani in care a stat departe de Steaua. Gnohere si-a prezentat burtica in fata colegilor si a staff-ului astazi, la plecarea jucatorilor in Turcia pentru primul cantonament al iernii.