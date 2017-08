Artur Jorge, facut PRAF la debut: "A gresit toate pasele, a fost depasit si la jocul de cap!"

Portughezul Artur Jorge a avut parte de un debut de cosmar la Steaua.

Jorge nu va uita debutul la Steaua. Si-a trimis mingea in proprie poarta in secunda 13 a partidei de la Ploiesti cu Juventus. Fundasul a fost criticat la pauza de Gabi Balint pentru toata prestatia din prima repriza.



"Nu mi-a placut nimic la Artur Jorge. Nu mi-a placut serviciul, in afara de cateva pase laterale simple. Orice pasa pe care a incercat sa o dea in profunzime a gresit-o, la cap a fost depasit - au mai avut o ocazie cei de la Juventus tot de langa el, Mazarache a facut ce a vrut cu ambii jucatori”, a declarat Gabi Balint la Digi Sport.