Aroganta lui Petrescu inaintea derby-ului: "Ma uit la film, nu la meci!" Ce spune despre meciul cu Astra

Super Dan nu va fi conectat la intensitatea marelui derby din aceasta seara!

Petrescu spune ca nici macar nu va urmari partida la TV. O va analiza alaturi de staff-ul sau in baza unei inregistrari, insa diseara are de gand sa urmareasca un film in locul meciului.

"Nu ma uit la derby. Ma voi uita probabil dupa, dar in timpul meciului ori ma voi uita la un campionat strain, ori la un film", a spus Petrescu la Telekom Sport.

Petrescu s-a suparat cand a fost intrebat daca i s-a parut ca Astra a fost apatica: "CFR a fost bine, nu Astra apatica. Noi, daca invingem si jucam bine, se spune ca adversarii au jucat prost. Daca batem, se spune ca am jucat pragmatic. Nu mai stiu sa raspund. Eu cred ca Astra a jucat bine, a incercat, s-a batut, a organizat Edi bine echipa, insa baietii nostri au prins o zi buna, putea sa fie 3-0 in minutul 10 si poate era meciul inchis".