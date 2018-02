Aroganta lui Becali inaintea CUTREMURULUI CU CFR! "Camora are 92 de ani, Culio 72! Petrescu a facut din RAHAT BICI"

Becali e impreisonat de munca lui Dan Petrescu la CFR Cluj.

Patronul Stelei spune ca Super Dan a construit o echipa de senzatie desi nu are jucatori importanti la dispozitie. Becali l-ar fi vrut pe Petrescu antrenor. E convins ca omul de pe banca CFR-ului e cel mai bun din Liga 1.

"Pe Dan Petrescu am vrut sa-l iau. Acum, ultima data, nu era liber. Dan Petrescu, din ce e acum in tara, e unul dintre cei mai mari. Cu siguranta va fi cel mai mare in viitorul apropiat. La fotbal nu e ce zic eu, e ce demonstrezi. El a facut-o! CFR Cluj ce echipa e? Ce mare valoare are? Din Hoban de 36 de ani, Culio de 72 de ani, Deac si el in varsta, Camora 92 de ani... Sa nu se supere baietii pe mine, vorbesc in parabole. A facut echipa mare Dan Petrescu din niste jucatori foarte in varsta si din jucatori care nu mai spuneau nimic. Nici salarii asa mari nu au jucatorii. Omrani castiga 5500 de euro pe luna", a spus Becali la PRO X