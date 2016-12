Armata trage cu tunul in fotbal, taberele se impart! Neaga, uimit de Lacatus: "Eu stiu ca am jucat la Steaua!"

Rica Neaga e uimit de vehementa cu care Lacatus spune ca Steaua de acum este doar un "fake".

Neaga a fost la Steaua lui Gigi Becali inclusiv in mandatul de antrenor al lui Lacatus.

"Imi pare rau ca am vazut oameni care au antrenat la Steaua si acum spun ca asta nu e Steaua."

"Imi pare rau, nu vreau sa intru in polemica, dar toti cei care am fost la Steaua, jucatori si antrenori, am jucat la Steaua care e in momentul de fata in prima liga."

"Eu am jucat la Steaua, asta care e in Liga I. Asta e Steaua, pentru ca nu s-a facut o pauza, cum s-a facut la alte echipe. Steaua e aceeasi pe care o stie toata lumea. E castigatoarea Cupei Campionilor, in 1986, e semifinalista Cupei UEFA, in 2006", a spus Neaga pentru ProTV.