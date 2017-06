"Are un plus mare!" Cum i-a cucerit noul antrenor pe elevii sai! Nita a dezvaluit cum i se adreseaza lui Dica

Nita e impresionat de mutarile din aceasta vara de la Steaua.

Cu Dica si grupul de jucatori de la Astra, Steaua s-a intarit masiv, spune Nita.

"Sunt niste jucatori profesionisti, noi, grupul de dinainte, suntem un grup profesionist si incercam sa ii integram cum trebuie si sa fie bine", a spus Nita in Olanda.

La 37 de ani, Dica e unul dintre cei mai tineri antrenori din istoria Stelei. Jucatorii sunt prieteni cu antrenorul lor.

"Fiecare antrenor are filosofia lui. Cei de dinainte s-au axat pe alte metode de pregatire. Este o motivatie in plus, dar are un plus mare, pentru ca la echipa la noi s-au facut destul de multe achizitii si au venit jucatori profesionisti, de valoare, si o sa-l ajutam noi. O sa vedeti.

Eu ii spun Dicanu', dar altii ii spun mister, coach, fiecare cum vrea", spune Nita.

Portarul Stelei si-a prelungit contractul, iar acum spera sa castige titlul.

"Majoritatea echipelor din fata s-au upgradat, ca sa spun asa, toti si-au luat jucatori destul de buni si o sa fie un campionat destul de disputat. Pot sa spun ca un pic mai tare", a mai spus Nita.