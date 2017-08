"Are oferta mare de tot!" Inca un transfer URIAS intre Viitorul si Steaua! Reactia lui Dica

Imediat dupa meciul cu Salzburg, Hagi a recunoscut ca Florinel Coman e si el aproape sa se desparta de Viitorul.

Chiar daca a refuzat sa numeasca echipa, Hagi a lasat de inteles ca tratativele sunt pe ultima suta de metri. Mai multe surse au anuntat insa ca Steaua e gata sa-l ia si pe atacantul de 19 ani, dupa ce i-a mai adus vara asta pe Benzar si Nedelcu tot din echipa lui Hagi.

"Are oferta mare de tot! Nu spun mai multe, dar e mare de tot! Are valoare, e bun, iar cand esti bun ai oferte asa cum are el", a spus Hagi.

Dica ar fi bucuros sa lucreze cu pustiul aflat vara asta si in atentia supercampioanei din Portugalia, Benfica.

"Orice jucatori de valoare e bine venit la noi in echipa. Coman e tanar, a avut evolutii bune, poate sa creasca si mai mult daca vine la Steaua. La fel ca Nedelcu si Benzar, si el e bine venit la noi", a anuntat Dica.

Florinel Coman e un produs 100% al Academiei Hagi.