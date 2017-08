"Arbitrii romani sunt idioti, nepregatiti sau corupti?" Gabriel Chirea, despre situatia arbitrajelor din Liga 1

Intr-un moment in care fotbalul romanesc a atins un nivel calitativ minim istoric, singurii, care sunt acuzati ca sunt mai necinstiti decat patronii si managerii cluburilor si mai lipsiti de valoare decat fotbalistii si antrenorii din Romania, sunt arbitrii autohtoni.

Dupa ani de zile de la marile scandaluri de coruptie din arbitrajul romanesc, cand toti am crezut ca a existat un "moment zero" in privinta profesionalismului si corectitudinii, am ajuns in ultimele sezoane sa nu mai existe niciun meci din Liga 1 fara scandal.

A devenit o obisnuinta invinovatirea de viciere de rezultat si de conducere a partidei cu tenta, de simpatii ale arbitrilor fata de cluburi si acuzatiile deschise de coruptie, iar sentimentele de neincredere fata de valoarea arbitrului roman de a conduce fara incidente o partida si fata de posibilitatea de a fi imposibil de corupt sunt tot mai puternice.

Condusi teoretic de Kyros Vassaras, un grec uns cu toate alifiile dupa ucenicia la UEFA, aterizat pe malul Dambovitei ca un Messi(a), dar care e mai scump la vedere decat dihorul patat, animal aflat pe cale de disparitie in Romania, "fluierasii" au fost subordonati bastinasului Alexandru Deaconu. Un arbitru mediocru si controversat, care a activat in perioada in care cei care conduceau CCA si acolitii lor erau retinuti de catre DNA pentru crearea unui grup infractional organizat pentru trucarea de meciuri, el a avut o cariera care nu il recomanda sa ii fie date asemenea putere si responsabilitate.

De la acuzatiile ca promovarea sa rapida s-a datorat faptului ca tatal sau a lucrat multi ani in cadrul FRF si era un apropiat al fostului presedinte Mircea Sandu, cazul "Bricheta" care i-a dat si porecla, mult prea desele delegari pentru a conduce meciurile Stelei, unde a fost junior in adolescenta si pana la maniera efectiv hilara in care si-a facut treaba pe teren, el reprezinta o optiune extrem de nefericita, care nu le ofera neaparat microbistilor imaginea profesionalismului si a corectitudinii absolute.

