"Ar trebui sa am un MILIARD in cont ca sa vin patron la Dinamo!" IRONIE de final de an pentru Becali: "Dinamo si Craiova sunt cele mai mari cluburi!"

Victor Piturca spune ca nu va ajunge la Dinamo. Nici ca antrenor si cu atat mai putin ca investitor.

Fost jucator si antrenor al Stelei, Piturca exclude posibilitatea preluarii rivalilor din "Stefan cel Mare" indiferent de forma. Piturca spune ca nu are bani pentru a se implica la Dinamo.

"Eu? Mie mi s-a propus ca antrenor, de unde ai scos asta, pana acum nu auzisem (n.red. varianta de a veni ca investitor la Dinamo). Pai eu am bani sa cumpar un club ca Dinamo? Sa vin patron la un club ca Dinamo ar trebui sa am un miliard in cont, asa aa vedea eu lucrurile", a declarat Victor Piturca pentru DigiSport.

Piturca nu a ratat ocazia de a-l ironiza inca o data pe Gigi Becali, finanatorul Stelei. Dinamo si Craiova sunt cele mai mari cluburi din Liga 1 este de parere fostul selectioner.

"In momentul asta, in prima liga, Dinamo si Craiova sunt cele mai mari cluburi. Dinamo merita respect, atunci cand vii sa faci un proiect la Dinamo trebuie sa fie unul serios", a fost "sageata" trimisa de Piturca catre Becali.