Ar fi una dintre surprizele verii in Liga I: Gregory Tade, aproape de o revenire in Romania! Echipa care l-a ofertat

Atacantul francez Gregory Tade, fost la CFR si Steaua, ar putea reveni in fotbalul romanesc. CSM Iasi este gruparea care il doreste.

CSM Iasi vrea sa produca una dintre surprizele acestei veri. Formatia moldoveana cauta sa-l convinga pe Gregory Tade sa semneze.

Adrian Ambrosie, presedintele lui CSM Iasi, spune ca "Tade este singurul care se incadreaza in bugetul de salarii".



"Am avut discutii cu mai multi atacanti de valoare, dar Tade este singurul care se incadreaza in bugetul nostru de salarii. Este foarte greu sa aduci un jucator de valoare, care sa marcheze meci de meci, pe un salariu mai mic de 10.000 euro. Noi nu ne putem permite sa platim momentan astfel de sume. Vom lua o decizie in urmatoarele zile si sper sa rezolvam si aceasta problema cat mai repede", a spus Ambrosie pentru sportmoldova.ro

In varsta de 30 de ani, Tade a jucat in Romania pentru CFR si Steaua, acesta fiind si golgheter al Ligii I in perioada in care imbraca tricoul echipei din Gruia. La Steaua, acesta a dezamagit, fiind ulterior lasat sa plece liber la Qatar SC.

In ultima luna, Tade s-a antrenat in Scotia, tara in care si-a inceput cariera profesionsita si unde a discutat cu cateva echipe.