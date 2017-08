"Ar fi foarte greu sa prinda echipa, nu stiu daca ii va conveni!" Motivul pentru care ar putea sa pice transferul lui Rusescu

Gigi Becali ar fi interesat sa il readuca pe Rusescu la Steaua dupa ce acesta si-a reziliat contractul cu Osmanlispor

Presedintele Stelei, Helmuth Duckadam, crede ca transferul lui Rusescu ar fi mai dificil de realizat, din cauza salariului mare pe care acesta l-a avut in ultimele sezoane si din cauza ca ar putea sa nu prinda echipa. "Va fi greu sa-l aducem pe Rusescu, are un salariu foarte mare. Plus ca nu stiu daca i-ar conveni lui sa vina. Ar fi foarte greu sa prinda echipa, mai ales ca in ultima perioada nu prea a jucat la fosta lui echipa", a declarat Duckadam.

In schimb, fostul portar al Stelei a adaugat ca venirea lui Coman ar fi un avantaj pentru echipa. "Daca patronul si-l doreste pe Florinel Coman si are posibilitatea sa-l cumpere, eu zic ca ar fi un transfer binevenit. S-ar crea o concurenta benefica cu Tanase, ar fi foarte bine pentru echipa", a mai spus acesta.

Raul Rusescu, in varsta de 29 de ani, a evoluat pentru echipa turca Osmanlispor in ultimele doua sezoane si a jucat pentru Steaua intre 2011 si 2013, dar si in sezonul 2014/15, sub forma de imprumut.