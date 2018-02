APEL catre suporteri inainte de meciul cu Craiova: "E o adevarata FINALA!" Ce sanse are Torje sa joace contra Stelei

Dinamo a reusit sa-l aduca si pe Anton Palic.

Managerul sportiv al celor de la Dinamo, Ionel Danciulescu, a vorbit despre ultimele achizitii ale echipei si despre partida cu CSU Craiova de duminica.

"Sunt 2 lovituri de imagine pentru echipa, singurul inconvenient este ca eu nu cred ca ne putem folosi atat de repede de cei doi jucatori cum ne-am dorit. Nu stiu insa exact situatia lui Antonn (Palic), urmeaza sa vorbesc astazi cu el sa vedem in ce faza a pregatirii este. La Gabi este o chestiune de 10-12 zile. Speram sa joace cateva minute cu Chiajna ca sa fie pregatit pentru meciul cu Steaua. Eu stiu cat de ambitios este, stiu cat de mult isi doreste sa ne ajute si sa redevina jucatorul acela si sunt sigur ca ne va ajuta foarte mult in aceasta a doua parte a campionatului.



Gabi (Torje) este jucatorul nostru pana la sfarsitul campionatului. El a facut primul antrenament cu noi, va continua cu alergari usoare alaturi de preparatorul fizic si probabil de luni va fi alaturi de restul echipei. Este doar o problema fizica la el.



Eu mizez pe modul suporterilor nostri si pe orgoliul lor de a se mobiliza. Toti am primit semnale pozitive ca vor fi multi suporteri in tribune. Sper sa fie asa pentru ca de multe ori vorbim in mediul virtual si cand e vorba de venit la stadion, nu venim. E un moment important al echipei, o adevarata finala. Depind multe de acest meci cu CSU Craiova. Sper ca suporterii sa constientizeze ca echipa are mare nevoie de sprijinul lor. Sper sa fiu surprins si sa vad minim 6.000-7.000 de suporteri in tribune.



Este un rezultat bun (Viitorul - Astra 1-1), insa cel mai important este ce vom face noi pentru ca avem un meci foarte dificil. Sunt increzator ca putem invinge duminica seara una dintre cele mai importante echipe ale campionatului. O echipa care mizeaza foarte mult pe jocul ofensiv si trebuie sa fim foarte atenti. Eu nu imi fac insa probleme, vom juca acasa alaturi de suporteri si trebuie sa castigam aceasta partida" a spus Ionel Danciulescu la Pro X.