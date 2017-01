Aparitie surpriza in echipa lui Reghe! Becali e convins ca a gasit un mijlocas "mai bun decat Razvan Marin"

Steaua si-a luat gandul de la Razvan Marin, dar Gigi Becali nu plange dupa el

Razvan Marin e in atentia unor echipe mari ale Europei, ca Zenit sau Fiorentina, si Gigi Becali e nevoit sa isi ia gandul de la el.

Patronul Stelei spune ca Reghecampf are deja in lot un jucator de profilul lui Marin. Surpriza pentru 2017: Ovidiu Popescu va juca mijlocas central, in speranta ca schimbarea va putea aduce un plus pentru faza ofensiva.

"Eu am fost interesat de Razvan Marin, dar acum nu mai sunt, pentru ca nu pot sa il iau. Am incercat, dar nu se poate."

"In plus, noi avem acum mijlocasi centrali. Jucam cu un singur mijlocas la inchidere, avem deja vreo cinci."

"Il avem pe Ovidiu Popescu. In opinia mea, el va fi peste Razvan Marin. Va fi un fotbalist foarte bun."

"I-am zis lui Reghe ca Popescu trebuie sa joace mijlocas, ca asta e de fapt, si acolo ii creste valoarea. Trebuie sa ne gandim si pe termen lung, iar Ovidiu Popescu trebuie sa joace mijlocas central.", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.

Ovidiu Popescu a jucat mijlocas central in perioada petrecuta la Timisoara, dar Laurentiu Reghecampf l-a reprofilat, ca o solutie de improvizatie, in rolul de fundas dreapta.