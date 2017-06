Apararea, cea mai mare problema a lui Dica pentru noul sezon! Stelistii l-au ofertat din nou pe Szukala!

Steaua s-a intarit in atac cu Budescu, insa Dica are o problema mare in aparare.

Fara Tamas si Moke, Steaua l-a adus pe Larie in aceasta vara de la CFR Cluj. Totusi, Dica mai are nevoie de un fundas central pentru ca postul sa fie acoperit pentru luptele grele din Liga I si Europa. Stelistii au incercat din nou sa-l imprumute pe Szukala de la Osmanlispor, insa fundasul polonez a refuzat din nou sa revina, scrie Gazeta Sporturilor.

Chiar daca nu prinde echipa in Turcia, Szukala are un salariu de 600.000 de euro pe sezon, iar turcii nu sunt dispusi sa il achite in continuare daca va fi imprumutat. Din acest motiv, Szukala a ratat si imprumutul in tara sa natala, la Lech Poznan, mai scrie sursa citata.

Daca nu va gasi o solutie pana la startul sezonului, Dica ii poate reprofila pe Balasa si Momcilovici pentru postul de fundas central.

Larie, Junior Morais si Budescu sunt jucatorii adusi de Steaua in aceasta vara.