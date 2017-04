"Apar probleme medicale peste noapte!" Sumudica isi acuza jucatorii care sa dau LOVITI! 

Astra sta pe un butoi de pulbere dupa rezultatele catastrofale din playoff.

Marius Sumudica a vrut sa plece dupa meciul cu Dinamo, insa nu a fost lasat de conducere. Pe langa problema rezultatelor, antrenorul isi suspecteaza jucatorii ca inventeaza probleme medicale ca sa nu intre pe teren.

"Nu meritam sa pierdem cu Dinamo, am avut multe situatii de a marca. La fel si cu cei de la FCSB, am dominat jocul si le-am facut niste cadouri incredibile. Asta e, face parte din joc. Mergem la Craiova cu cei care isi doresc sa joace. Ieri, la antrenament am avut 13 jucatori. Vad ca apar probleme medicale peste noapte. Nu vreau sa dezvolt subiectul, sunt multi care isi termina contractele.

Nu au fost discutii despre prelungirea contractului. E destul de greu sa ajungem la o intelegere avand in vedere oferta de prelungire. Nu ma deranjeaza situatia. au fost 2 ani frumosi, am atins maximum din punct de vedere al performantei. Voi antrena oriunde sunt dorit, sunt un antrenor profesionist. Am vrut sa plec dupa meciul cu Dinamo, dar nu m-au lasat sa plec. Au zis ca exista o clauza si au zis ca nu se pune problema", a declarat Marius Sumudica la ProSport LIVE.