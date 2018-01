Apar noi detalii despre presupul BLAT de la amicalul lui Dinamo: "Ionita nu isi cunoastea colegii!" VIDEO

Cipriotii de la Aris sunt suspecti, dupa ce au cedat extrem de usor in amicalul cu Dinamo.

Ionel Danciulescu spune ca Dinamo nu are nicio legatura cu un eventual blat la pariuri al jucatorilor de la Aris Limassol din amicalul de ieri. Cipriotii s-au prezentat cu juniorii la meci, iar Alex Ionita, fostul jucator al Rapidului, nu isi cunoastea colegii.

"Chiar nu inteleg daca noi avem vreo legatura. Trebuie sa vorbeasca cu cei de la Aris. Noi aveam nevoie de un meci amical, sa ne facem antrenamentul. Meciul trebuia sa aiba loc acum doua zile. Din cauza conditiilor meteo nefavorabile si pentru ca au meci in campionat duminica, n-au mai venit cu prima echipa, au venit cu multi juniori.

Ionita spunea ca pe multi dintre ei nu i-a vazut niciodata. Pentru noi e important ca ne-am facut antrenamentul. Mai departe, cei care cunosc mai multe detalii sa spuna. Dinamo nu are nicio vina in legatura cu lucrurile de genul asta, daca s-a intamplat asa.

L-am vazut pe Adam, era putin nervos, dar nu stiu daca a vorbit direct cu portarul. Dar la golul lui, portarul n-a avut reactie, dar nu s-a aruncat in partea opusa. Trebuie sa il intrebati pe portar ce a avut in cap.

Din ce stiu eu, important e sa-si faca antrenamentul, nici noi nu ne asteptam sa fie atat de simplu in partida de ieri. Dar avand in vedere echipa cu care s-au prezentat, e clar ca n-au avut oponenta importanta.

Mai avem programate doua meciuri amicale, pe 22 cu Austria Viena, un meci bun in care cred ca trebuie sa vedem adevarata fata a echipei si in ce moment ne aflam cu pregatire. Si mai avem un meci cu echipa lui Gabi Iancu in Polonia.

Nu cred ca au voie sa parieze, nu cred ca pariaza nimeni. Asa este normal", a spus Danciulescu la Ora exacta in sport.

Partida dintre Dinamo si Aris Limassol, scorul final 5-0, este suspecta de blat! Conform jurnalistilor romani prezenti la partida, prestatia portarului celor de la Aris, introdus la pauza, a fost una suspecta.

Atacantul lui Dinamo, Adam Nemec, chiar i-ar fi reprosat acestuia ca nu isi apara corect sansele dupa ce portarul a plonjat in celalalt colt la golul 4. Arbitrul chiar i-a acordat cartonas galben lui Adam Nemec dupa aceasta faza! Conform Gazetei, a existat un numar mare de pariuri pe o victorie la peste 3 goluri a lui Dinamo.

Dinamo a castigat cu 5-0 prima partida amicala din Cipru contra lui Aris Limassol. Mihai Popescu a deschis scorul, pentru ca Adam Nemec si Dan Nistor sa reuseasca in ultimele 15 minute cate o dubla.