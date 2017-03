Anuntul lui Mutu despre viitorul lui Contra la Dinamo, dupa declaratia surprinzatoare data azi de antrenor

"Lumea nu isi da seama de sacrificiile pe care le-am facut", a surprins Contra la conferinta de azi inaintea meciului cu Craiova.

Cosmin Contra a vorbit despre perioada in care trebuie sa stea departe de familia sa: "Cred ca lumea nu isi da seama sacrificiile care se fac cand ai doi copii aproape adolescenti si nu poti sa fii cu ei cand ar trebui sa fii cu ei. Am pierdut luni bune cat am fost in China, am pierdut luni bune cat am fost aici la Petrolul, sau ani, si e greu. E greu pentru ca dupa aia isi iau zborul si ii voi vedea mai putin"

Adrian Mutu a comentat aceste declaratii si spune ca nu se pune problema ca antrenorul dinamovist sa nu ramana si din vara. Mutu sustine ca a inceput deja discutiile cu Contra pentru o prelungire a contractului.

"Cosmin Contra a vorbit doar de situatia lui familiala si despre faptul ca ii este greu sa stea departe de sotie si de copii. Nu a declarat in niciun moment ca ezita sau ca nu vrea sa semneze prelungirea. De altfel, noi am vorbit deja cu Cosmin despre prelungire, dar nu vom demara negocierile decat dupa meciul cu CS Universitatea Craiova. Atat Cosmin, cat si noi, ne dorim sa avem liniste din toate punctele de vedere inainte de acest meci extrem de important", a spus Mutu pentru Gazeta Sporturilor.