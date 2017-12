Anuntul lui Dica despre viitorul lui Alibec la Steaua si o reactie surprinzatoare: "Poate i-ar prinde bine o echipa din Europa la care sa dea randament"

Nicolae Dica, antrenorul FCSB-ului, a vorbit despre Denis Alibec si viitorul acestuia. Tehnicianul a oferit un raspuns surprinzator atunci cand a fost intrebat despre o posibila plecare a varfului: "Poate ca o echipa din Europa i-ar prinde bine".

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Dica spune ca nu i-a reprosat lui Alibec plecarea la munte si ca nu le poate impune fotbalistilor cum sa isi petreaca timpul liber. El a mai zic intr-o emisiune TV ca Alibec "va veni probabil in cantonament" si ca "va juca daca se va antrena bine si va avea evolutii bune in amicale".

"Am vazut si eu poza asta ieri cred. Dar am auzit dupa meci ca a fost la munte... Este treaba lui. Nu pot eu sa-l oblig sa faca ceva ce nu-si doreste in timpul liber.

Eu am tot fost intrebat de el, dar trebuie sa-l intrebati pe el si sa vedeti ce-si doreste. Deocamdata el e jucatorul Stelei... Probabil va veni cu noi in cantonament, dar totul depinde de el. Daca va se va antrena bine si va avea evolutii bune in amicale, va juca. Daca nu, e normal sa joace un alt jucator.

Nu m-am gandit niciodata ca ar fi mai bine fara el in vestiar. Eu am 28 de jucatori in lot. Crezi ca toti sunt multumiti? Cel mai mare ajutor pe care i l-am dat eu ca antrenor a fost sa-l bag pe teren...", a declarat Nicolae Dica la TelekomSport.

"Poate i-ar prinde bine o echipa in Europa la care el sa dea un randament mai bun. Aici nu e vorba doar de Alibec, dar sa se inteleaga, Steaua nu sta intr-un jucator. Steaua e un club mare si poate inlocui pe oricine", a mai spus Dica.