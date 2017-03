Anuntul facut de Iuliu Muresan despre transferul lui Deac la Steaua: "Poate sa mearga sa negocieze!"

CFR Cluj 3-2 Astra / Ciprian Deac a fost unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren impotriva campioanei Astra.

Revenit la CFR Cluj in iarna acestui an, Ciprian Deac are evolutii excelente pentru echipa lui Vasile Miriuta - mijlocasul de 31 de ani a reusit 3 goluri in 6 partide iar presedintele clujenilor, Iuliu Muresan, spune ca nu este exclusa o plecare a acestuia in vara la Steaua.

"In primele 10 minute au avut golul si inca o ratare, insa s-a vazut ca avem valoare si am revenit si am castigat. Ma bucur pentru Ciprian (Deac), a marcat din nou si joaca foarte bine, este un jucator foarte important.



Poate merge la negocieri la Bucuresti cu domnul Becali, dar va ramane la noi. El este legat de Cluj, nu cred ca i-ar merge la fel de bine daca ar merge la Steaua" a spus Iuliu Muresan la Digi Sport.

"Eu stiu ca a venit dupa meci si m-a pupat si mi-a spus ca ramane aici in 4 ani cu mine. Este un jucator emblema" a spus si Vasile Miriuta.

Intrebat daca si-a luat bilete de tren catre Bucuresti pentru negocieri, Deac a raspuns razand: "Nu, ca am masina!"

"Eu deocamdata nu stiu nimic. Am jucat 10 ani aici, este casa mea. Joc pentru CFR si atata timp cat voi fi aici voi da totul" a mai spus Deac.