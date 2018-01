Anuntul facut de Cristi Tanase in aceasta seara despre revenirea la Steaua! Declaratie surpriza a mijlocasului

Cristi Tanase nu ii poate da inca un raspuns lui Becali in privinta revenirii la Steaua pentru ca nu si-a rezolvat problemele cu turcii de la Karabuk. Tanase spune ca e inca sub contract cu ei.

Tanase nu poate reveni inca la Steaua si spune ca nici nu stie "de unde atatea zvonuri". Mijlocasul a vorbit despre discutiile aparute in ultimele zile si dezvaluite chiar de Becali.

"Eu sunt inca sub contract cu Karabuk si nu am semnat cu nicio alta echipa. Vreau intai sa-mi rezolv situatia la clubul actual si abia apoi ma pot gandi la noua destinatie. Nu inteleg de unde apar atatea zvonuri, pentru ca nici macar eu nu stiu ce voi face in viitorul apropiat. Eu nu am dat nicio teapa domnului Gigi Becali si nici nu se poate vorbi despre asa ceva", a spus Cristi Tanase, citat de publicatia Fanatik.