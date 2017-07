Anuntul complet neasteptat al lui Mourinho. Cat vrea sa ramana pe banca lui United

Jose Mourinho n-a rezistat la nicio echipa mai mult de 3 ani. United pare sa-i fi schimbat, insa, radical principiile!

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Managerul portughez spune ca se simte pregatit sa mai ramana 15 ani pe Old Trafford.

"Sunt pregatit pentru urmatorii 15 ani, as spune. Aici? Da, de ce nu? E dificil pentru ca se creeaza o mare presiune in meseria noastra, toata lumea vrea sa castige in fiecare an. Numai o echipa castiga, asa ca lucrurile devin din ce in ce mai dificile. Ceea ce incerc eu sa fac este sa arat ca munca mea trece dincolo de rezultate, ca ajunge in locuri pe care oamenii nu le cred posibile. In viziunea pe care o am, munca mea e mai mult decat ceea ce fac pe teren sau de rezultatele pe care le obtin in weekend", a spus Mourinho.

"Acest club, pentru foarte multi ani, a fost Sir Alex. Oamenii s-au obisnuit cu asta si au inteles consecinta acestei stabilitati extraordinare. Vreau sa ofer clubului stabilitatea pe care si-o doreste. Voi incerca!", a completat portughezul.