Anuntul Astrei despre viitorul lui Ionita, dupa ce Dani Coman a mers sa discute cu turcii lui Sumudica

Alex Ionita este unul dintre cei mai doriti jucatori din Liga I. CFR Cluj, CSU Craiova, dar si formatii din strainatate il doresc pe mijlocasul Astrei, care a marcat 10 goluri in acest sezon al Ligii I.

Ionita este dorit de mai multe cluburi, insa niciunul nu a facut pana acum o oferta oficiala, spune presedintele Astrei, Dani Coman. Oficialul clubului giurgiuvean spune ca Ionita este asteptat sa semneze prelungirea contractului, daca va accepta conditiile propuse de conducere.

Dani Coman, care a fost in urma cu o saptamana in Turcia, la Kayseri, pentru a discuta si cu sefii lui Sumudica, spune ca Ionita este un fotbalist dorit, insa nu la nivel oficial.



"Este adevarat ca Alex Ionita este un jucator dorit, ca e un jucator pe care multe echipe il urmaresc, dar la fel de adevarat e ca nu am primit nicio oferta scrisa pe numele lui Alex Ionita. Daca vom primi, cu siguranta ne vom pune la masa negocierilor. Cer e ca noi i-am facut o propunere de prelungire a contractului. Il asteptam sa revina in Bucuresti si sa prelungim acest contract scadent peste un an. Ionita mai are un an, nu 6 luni.

Pe noi, Ionita ne ajuta foarte mult, dar la fel de mult l-a ajutat si clubul pe el sa ajunga la nivelul la care este acum. Personal, imi doresc foarte mult sa isi prelungeasca contractul. Dar, daca impresarul ii va gasi o echipa foarte buna, care sa il multumeasca atat pe el, cat si pe noi, sa fiti convinsi ca il vom lasa sa plece. Niciodata nu am tinut un jucator cu forta", a spus Dani Coman pentru TelekomSport.

Dani Coman a vorbit si despre refuzul lui Ionita de a merge la Steaua.

"Il inteleg, pentru ca acelasi lucru l-am simtit si eu si il simt in continuare. Niciodata n-as putea sa imbrac acel tricou, sa pun pe piept acea stema. Si sunt convins ca rapidistii adevarati, rapidistii cu suflet si sange visiniu niciodata nu vor imbraca tricoul Stelei", a mai spus Dani Coman.