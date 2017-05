Anunt URIAS pentru Hagi: SE VINDE ACADEMIA! Ce se intampla cu clubul

Hagi aduce MILIOANELE in Academie. Parteneri din strainatate vor sa preia clubul si centrul de tineret construite de Hagi.

Presedintele de la Viitorul, Cristian Bivolaru, spune ca Hagi e in discutii avansate pentru cedarea pachetului majoritar de actiuni al clubului.

"Suntem in discutii avansate de preluare a pachetului majoritar. Suntem in negocieri de mai bine de un an si speram ca pana la toamna sa se finalizeze. Formula de preluare nu e batuta in cuie. Actionarii nostri pot prelua pachetul majoritar sau nu. Tot ce pot sa spun e ca cei cu care discutam si cei cu care am fost in discutii au asigurat Viitorului o formula din care Hagi sa faca parte.

Din ceea ce a realizat clubul ca venituri, Hagi nu a recuperat niciun ban. Si-a dorit sa investeasca banii. Ne-am dori sa vindem cat mai repede, insa demersurile sunt dificile. E greu sa convingi niste parteneri care nu arunca banii de seriozitatea oamenilor", a spus Bivolaru la Dolce Sport.