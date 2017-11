Anunt SOC al lui Piturca! La ce echipa din Liga 1 vrea sa revina: "Se poate lua titlul aici!"

Victori Piturca s-a plictisit in vacanta. Poate reveni chiar in Liga 1 dupa experienta de la arabi.

Pitruca e incantat de noul stadion al Craiovei si spune ca ar antrena Universitatea. Fostul selectioner e sigur ca poate duce Craiova spre titlu.

"Sper ca in viitorul apropiat sa revin la Craiova! Cred ca se poate deja ca echipa sa ia campionatul. Craiova e in primele 3 si are o echipa destul de valoroasa. Daca nu anul asta, atunci anul viitor Craiova poate sa castige campionatul!", a spus Piturca.



Piturca a pregatit-o ultima oara pe Al Ittihad din Arabia Saudita.