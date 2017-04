Anunt SOC al lui Becali: "Nu mai am nevoie de Noghere, asa ii spun eu!" Motivul pentru care a facut acest anunt

Gnohere a marcat 4 goluri la Steaua in acest retur.

Gigi Becali spune ca Gnohere si-a facut deja datoria la Steaua cu golurile care au adus 9 puncte vitale echipei in lupta pentru titlu. "Noghere" e porecla gasita de Becali pentru Gnohere.



"Noghere, asa ii spun eu lui Gnohere, nici nu mai am nevoie de el. Si-a scos banii, a scos 9 puncte pana acum. Nu mai am nevoie, omul si-a scos banii, chiar daca nu mai face nimic si-a scos banii, poate sa stea pe banca", a spus Becali dupa ce a anuntat ca Teixeira ramane o tinta importanta pentru Steaua in aceasta vara, in ciuda varstei de 37 de ani. "Vine doar sa ne califice in Liga Campionilor, atat, apoi poate sa stea linistit", a spus patronul Stelei.