Anunt SENZATIONAL pentru Petrolul! Un MILIONAR vrea sa preia clubul

Fanii Petrolului primesc o veste excelenta dupa derby-ul cu Paulesti, castigat cu 2-0!

Meciurile mici din Liga a 4-a pot deveni istorie in scurt timp. Petrolul e aproape sa fie preluata de un investitor puternic, anunta presedintele Cristi Vlad. Un om de afaceri vrea sa sustina clubul si isi propune sa-l aduca rapid in Liga 1! Petrolul ar putea juca din nou derby-uri cu Steaua si Dinamo in 2019!

"Investitorul e petrolist, cetatean roman, vrea sa fie alaturi de noi pana in momentul in care ajungem in Liga 1 si dincolo, mai departe. Are in spate o firma puternica. Discutiile sunt avansate si, in curand, vom avea o conferinta de presa pe aceasta tema. Stie intreaga poveste, cum am inceput, cum ne-am descurcat din banii dati de suporteri pe bilete, pe loje. Dumnealui a facut primii pasi, l-a cautat pe Mircea Dridea. In acest moment e liniste la echipa, suntem cu taxele si salariile la zi", a spus Vlad la emisiunea locala 'Pasul la ofsaid'.