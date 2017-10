Anunt INCREDIBIL al lui Becali: "Vreau sa CASTIGAM Europa League si sa mergem in Liga de acolo!" Planul de zeci de milioane anuntat la Steaua

Becali a schimbat obiectivul Stelei. Spune ca nu mai e interesat de campionat si viseaza la castigarea Europa League.

Becali vrea sa aplice tactica lui Mourinho din sezonul trecut. Man United a ajuns in Champions League dupa ce a castigat a doua competitie europeana ca importanta. Patronul Stelei vrea sa obina venituri cat mai mari cu victoriile echipei lui in Europa, apoi sa-i vanda pe cei mai importanti jucatori.

"Poate castiga Steaua Europa League? Poate, de ce sa nu poata! Eu i-am zis lui MM: nu mai vreau sa castigam campionatul, vreau sa castigam Europa League sa mergem in Champions League de acolo. Poate sa fie si pe locul 12, 13, 14 in campionat! La fotbal ai nevoie de bani. Cel mai important e sa faci bani! De aia ii cumpar pe copiii astia, ca sa produc bani in viitor pentru club", a spus Becali la Digisport.