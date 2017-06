Anunt de ULTIMA ORA: "Teixeira merge la Steaua!" Surpriza! Steaua a mai luat un mijlocas de 17 ani

Becali e aproape sa reuseasca a doua lovitura din aceasta vara.

Teixeira are cea mai buna oferta de la Steaua si e pregatit sa semneze. Cei de la Astra s-au resemnat deja ca il vor pierde pe mijlocasul portughez.



"Steaua cred ca in momentul de fata i-a facut cea mai buna oferta lui Teixeira. E un jucator foarte bun, chiar daca are o anumita varsta, e profesionist, mai poate juca la nivel inalt cel putin doi ani, e un jucator de la care ceilalti vor avea foarte multe de invatat. Cred ca va merge totusi la Steaua", a anuntat Dani Coman la Sport.ro.

Coman a facut si o afacere personala cu Becali. I l-a vandut pe tanarul Paul Szecui de la academia sa, un jucator in care Coman are foarte mare incredere.



"L-am vandut pe Paul Szecui, un jucator nascut in anul 2000, a fost camponul Romaniei. Dica il stie foarte bine, l-a promovat la SCM Pitesti, are incredere foarte mare, impreuna am decis ca acolo poate progresa cel mai bine. E mijlocas central, este un jucator care va creste foarte mult si veti mai auzi de el. Sunt jucatori din acea echipa campioana a Romaniei, sunt jucatori buni in care am incredere si sunt convinsi ca vor ajunge la echipele mari ale Romaniei. Si eu voi lua din ei la Astra", a mai spus Coman la Sport.ro.