Anunt de ultima ora: Rusescu, cel mai BOGAT somer! Ce se intampla cu transferul sau la FCSB

Raul Rusescu are o situatie complicata in Turcia!

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Atacantul e inca legat prin contract de Osmanlispor, dar clubul se chinuie sa scape de el de mai mult de 6 luni. Rusescu nu e in planurile echipei din Ankara. N-a jucat niciun minut de la inceputul sezonului. N-a fost nici macar luat in lot la vreun joc, insa refuza sa se desparta de Turcia in conditiile dorite de Osmanli.

Astfel, revenirea lui Rusescu la Steaua e o afacere complicata. Osmanlispor ii va propune lui Raul o noua varianta de reziliere, insa atacantul va incerca sa obtina cat mai mult din suma prevazuta initial in contract inainte sa-si dea acceptul de a juca la o alta echipa.



Raul Rusescu, 29 de ani, a marcat 10 goluri in precedentele doua sezoane pentru Osmanlispor. La Ankara, fostul stelist castiga 700 000 de euro pe sezon.