Anunt de ultima ora pentru Budescu! Decizia care il IMPINGE spre Steaua

Steaua Rosie Belgrad nu-l mai vrea pe Budescu. Anuntul a fost facut de directorul general Zvezdan Terzic.

'Nu stiu daca Budescu ne mai poate ajuta in momentul asta. Am discutat cu antrenorul Bozovic, am decis sa terminam cu Budescu. Bozovic are alte prioritati si va face totul sa isi construiasca o echipa compacta si puternica", a spus Terzic, citat de site-ul Mondo.

Budescu are acum drum liber catre Romania, unde Steaua si Astra se lupta pentru semnatura lui. Fostul capitan de la Giurgiu a rupt contractul cu chinezii de la Dalian, pentru care a jucat numai cateva meciuri in prima parte a sezonului trecut.

Budescu cere 200 000 de euro la semnatura si un salariu de 30 000 de euro, mult sub ceea ce vrea sa-i dea Gigi Becali. Ultima propunere a Stelei este de 100 000 de euro prima de instalare si 20 000 de euro salariu lunar. Chiar si in aceste conditii, Steaua e optiunea principala a lui Budescu pe plan intern. Astra si Dinamo l-ar dori si ele, insa in conditii financiare incomparabile.